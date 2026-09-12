Según trascendió, la cúpula de la UC tiene una postura predeterminada sobre el futuro de Gary Medel. El adiós suma fuerza.

Universidad Católica puede tener una potente salida en el siguiente mercado de fichajes. Uno de los principales emblemas del equipo profesional tiene un complejo panorama: su eventual partida es cada vez más plausible.

¿De quién se trata? Según informa El Deportivo de La Tercera, ese es el caso de Gary Medel. El histórico defensor concluye su contrato el 31 de diciembre y, por el momento, no se avizora su continuidad.

Tras perder protagonismo por situaciones personales y problemas físicos, el zaguero se distanció de la planificación de la UC para la próxima campaña. Su futuro está en duda.

“Es uno de los sueldos más altos ($50 millones mensuales) y el jugador más veterano de un plantel que será reestructurado, tras la salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva”, comenzó indicando el medio.

Sobre la misma línea de su vínculo con Universidad Católica, complementó: “Su contrato termina en diciembre y, por ahora, en el directorio no existe la intención de renovarlo“.

Gary Medel puede salir de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Gary Medel se aleja de Universidad Católica

Cabe consignar que durante esta temporada, el campeón de América ha disputado una totalidad de 19 encuentros. En ellos, no ha aportado con goles ni tampoco con asistencias.

La última vez que sumó minutos fue el 22 de agosto, en la derrota 2-1 contra Ñublense de Chillán por la Liga de Primera. Tras ello, las lesiones le pasaron la cuenta a Gary Medel.