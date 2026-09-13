El defensor azul elogió el ingreso de Marcelo Díaz en la U durante el segundo tiempo: "Se pudo destrabar el partido", valoró.

Universidad de Chile consiguió un contundente triunfo por 3-0 sobre Deportes La Serena en La Portada por la Fecha 23, resultado que le permitió a los azules alcanzar a Universidad Católica en la lucha por el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Tras el encuentro, Matías Zaldivia valoró la victoria azul y destacó el aporte de dos compañeros. “Era importante ganar, Católica había ganado ayer y no queríamos perderle pisada”, apuntó el defensor en TNT Sports, quien además fue elegido como la figura del partido por la transmisión.

El defensor aplaudió el rendimiento de Marcelo Díaz tras su ingreso en el segundo tiempo (Crédito: UdeChile)

Zaldivia reconoció que el equipo tuvo dificultades durante la primera mitad, aunque terminó encontrando los caminos para quedarse con una importante victoria en el norte. “Muy contento por el partido, hicimos un primer tiempo un poco flojo”, señaló el zaguero.

El defensor también destacó especialmente el ingreso de Marcelo Díaz, quien a su juicio fue determinante para destrabar el encuentro en la segunda mitad. “La entrada de Marcelo (Díaz) nos dio mucho en el fútbol del segundo tiempo y se pudo destrabar el partido”, afirmó.

Finalmente, Zaldivia tuvo palabras para Agustín Arce, uno de los jóvenes que viene ganando protagonismo en el equipo de Fernando Gago. “Muy contento con Agu, está teniendo un gran campeonato. Tiene que seguir mejorando, pero hace todo en la semana para mejorar. Estoy contento, es un pibe bárbaro”, cerró.