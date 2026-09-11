Fernando Ortiz revela esta baja en Colo Colo vs. Deportes Concepción: “No tiene sentido”

El DT argentino confirmó que Joaquín Sosa no será considerado en la citación para el partido de este 13 de septiembre.

Colo Colo tendrá una dura baja para recibir a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera. Uno de sus principales bastiones en el once inicial quedó al margen de este duelo.

Así lo confirmó el propio Fernando Ortiz en conferencia de prensa: el entrenador argentino no quiere pasar zozobras con una de sus piezas titulares. No está al 100% físicamente.

¿A quién mencionó el DT? A Joaquín Sosa. El zaguero uruguayo tendrá que ver el encuentro desde las graderías del Estadio Monumental: debe seguir en proceso de recuperación.

“Joaquín no está disponible para el domingo. Lo vamos a cuidar esta semana. No tiene sentido arriesgar un jugador si no está en óptimas condiciones“, comenzó señalando el estratega.

Luego, ante la interrogante sobre otras eventuales ausencias en Colo Colo (además de Arturo Vidal por acumulación de cartulinas amarillas), el director tecnico complementó: “Sobre el resto, están todos considerados“.

Joaquín Sosa será baja en Colo Colo vs. Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo pierde a pieza clave

Durante esta campaña, Joaquín Sosa ha disputado una totalidad de 26 compromisos. En ellos, el zurdo de 24 años ha anotado dos goles y no aportó con asistencias.

De esta manera, Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera. El partido se jugará este domingo 13 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.