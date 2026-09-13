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Liga de Primera

Audax Italiano bate a O’Higgins y sigue al alza: ¡así queda la tabla de la Liga de Primera!

Con un golazo de Giovani Chiaverano, los itálicos consiguieron su segundo triunfo consecutivo y tomaron un respiro en la lucha por escapar del descenso.

¡Segundo triunfo al hilo de Audax Italiano!
© Photosport¡Segundo triunfo al hilo de Audax Italiano!

Audax Italiano logró su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción de Patricio Graff tras derrotar por 1-0 a O’Higgins como local por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Los itálicos siguen al alza y sumaron tres puntos clave para escapar de la zona de descenso.

En el Estadio Bicentenario de La Florida, el Audax logró el gol del triunfo a los 27 minutos tras un colocado misil de Giovani Chiaverano que fue imposible de contener para Omar Carabalí.

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En el complemento, O’Higgins salió con todo en busca del empate y generó varias ocasiones de peligro. Sin embargo, Tomás Ahumada tuvo una actuación sobresaliente y apareció en más de una oportunidad para evitar la igualdad del conjunto rancagüino.

En el último minuto de descuento, los itálicos sufrieron la expulsión de Favián Loyola tras una fuerte infracción contra Luis Pavez (100+11′) y pese a que los celestes tuvieron una ocasión más, la falta de claridad les impidió rescatar un punto desde La Florida.

Audax Italiano derrotó por la mínima a O’Higgins, que llegó a 49 partidos en la temporada (Photosport).

Audax Italiano derrotó por la mínima a O’Higgins, que llegó a 49 partidos en la temporada (Photosport).

Con esta victoria, el Audax llegó a 28 puntos y se ubicó en la 11° posición, mientras que O’Higgins que llegó a cuatro derrotas en seis partidos, se estancó en la 12° ubicación con 27 unidades.

En la próxima fecha, de vuelta del receso, el elenco itálico visitará a Universidad Católica en el Claro Arena, mientras que el Capo de Provincia viajará hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato.

Así queda la tabla de posiciones

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo23173348222654
2U. Católica23133750331742
3U. de Chile23126535191642
4Everton23106737251236
5Palestino2311393633336
6Deportes Limache2210394334933
7Ñublense238872831-332
8Concepción2394102526-131
9La Serena237973438-430
10Coquimbo Unido228593131029
11Audax Italiano237792631-528
12O’Higgins2383122836-827
13Huachipato2174102939-1025
14Cobresal2373133444-1024
15Univ. Concepción2264121737-2022
16U. La Calera2235141840-2214
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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