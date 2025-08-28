Colo Colo tiene un importante compromiso este domingo, toda vez que debe recibir a Universidad de Chile en el Estadio Monumental con la obligación de dejar los tres puntos en casa si quiere soñar con meterse en una copa internacional.

El Superclásico no llega en el mejor momento para las albos, quienes viven una crisis futbolística y están a la espera de que se confirme quién será el nuevo director técnico que se haga cargo del primer equipo.

El Monumental espera por el Superclásico. | Foto: Photosport

Para el domingo, Aníbal Mosa espera contar con 42 mil espectadores en las tribunas, pero de momento solo hay autorizados 38 mil: “Mañana jueves tenemos una reunión con la Gerencia de Operaciones y el jefe de seguridad para poder analizar también de que este clásico se desarrolle en forma normal, que la atención esté en la cancha, que la gente pueda venir tranquilamente el estadio”, dijo.

En la misma línea de las medidas de seguridad y facilitación para el público, Mosa complementa y dice que “Vamos a abrir con bastantes horas de antelación el estadio para que puedan venir tranquilamente”.

En el cierre, habla del aforo: “Tenemos 38 mil aprobados y hay 4 mil más que tenemos que conversar con la Delegación Presidencial Metropolitana para ver si es que nos pueden autorizar. Tengo la confianza de que podemos tener cancha llena para ese día”, remató

Colo Colo en la tabla

Colo Colo marcha en el décimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025 con 28 puntos, a 4 de Cobresal que hoy sería el último clasificado a la próxima edición de la Copa Sudamericana.