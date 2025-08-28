El Campeonato Nacional 2025 vivirá una de sus jornadas más emocionantes este fin de semana cuando Colo Colo tenga que recibir en el Estadio Monumental la visita de nada más ni nada menos que Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

El Cacique sabe que no ha tenido un buen año, pero derrotar a los azules no solo puede ayudar a lavar heridas y acercarse a puestos de Copa Sudamericana, sino que también podría dejar al archirrival con mínimas chances de ser campeón.

Colo Colo y la U se vuelven a ver las caras. | Foto: Photosport

Miguel Riffo, experimentado ex jugador de los albos, conversó con D Sports y aseguró que “No se borra todo lo que ha pasado en el año, pero en Colo Colo lo que nos han enseñado desde muy chico es que el partido más importante del año y en la historia es el clásico con la U”, dijo.

“Sin duda que ganar el clásico te va ayudar a levantar el ánimo, a mejorar deportivamente y a terminar de la mejor manera el campeonato para Colo Colo”, complementó sobre los beneficios que podría traer salir victoriosos ante la U.

Lo cierto es que el domingo el Cacique se tendrá que jugar la vida frente a Universidad de Chile si quiere decir presente en copas internacionales para la próxima temporada, ya que marcha en el décimo lugar a 4 unidades de dicho puesto.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico entre albos y azules a disputarse en el Estadio Monumental por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025 arrancará a las 3 de la tarde de este domingo 31 de agosto.