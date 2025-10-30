Fernando Ortiz ha tenido un áspero paso en el poco tiempo que lleva en Colo Colo, donde cosecha dos derrotas, una victoria y el reciente empate ante Deportes Limache por la Liga de Primera en el Estadio Nacional.

El entrenador del Cacique tiene una cláusula que, si no clasifica a copas internacionales para la próxima temporada, Blanco y Negro podría dar por terminado su contrato y emprender una nueva búsqueda por un DT titular.

Hisis se la juega por la continuidad del Tano Ortiz. | Foto: Photosport

Si bien Ortiz se ha llenado de críticas, no solo tiene detractores: el ex jugador albo, Alejandro Hisis, pidió su continuidad en diálogo con Bolavip Chile: “Yo le daría una oportunidad más. Como técnico me gustaría que le dieran otra y a lo mejor se la merece”.

“Armar un equipo es distinto. Esta etapa le sirvió para ver lo que tiene, es valioso en el sentido de conocer el plantel y los jugadores que tiene a disposición”, dijo con miras a lo que pueda hacer el DT en la temporada 2026 que, de momento, sería sin participación en Copa Sudamericana.

¿Seguirá Fernando Ortiz? Aníbal Mosa y compañía tendrán que tomar una decisión a fin de año con el entrenador argentino, donde la clasificación a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana será clave para su continuidad.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique saltará a la cancha del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán este sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde, día y hora en donde deberá enfrentar a Ñublense por la Fecha 26 de la Liga de Primera 2025.