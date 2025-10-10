El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reaccionó a las recientes declaraciones de Pablo Milad, máximo dirigente del fútbol chileno, quien reconoció que no se presentará a la reelección de la ANFP para un próximo periodo.

Al ser consultado si acaso irá en busca del sillón de Quilín, el dirigente de Colo Colo descartó que presente una candidatura para la presidencia del organismo. “No, yo no soy candidato a nada. Mi foco está en Colo Colo. Esa es mi preocupación”, dijo tras ser consultado en conferencia de prensa.

Aníbal Mosa descartó ir a la candidatura de la ANFP (Photosport).

Esto respondió Aníbal Mosa cuando le preguntaron por Pablo Milad

Asimismo tuvo una opinión respecto a la gestión de Milad en la testera de la ANFP: “Obviamente, como presidente del equipo más grande de este país, uno tiene que estar atento a lo que está ocurriendo desde el ente rector. Creo que, yo lo he dicho siempre, yo tengo una muy buena opinión de Pablo Milad como persona, creo que es una persona honesta, creo que es una persona proba“.

Sin embargo, Mosa reconoció el punto negro de la gestión de Milad: “Pero la verdad de las cosas que el no clasificar al Mundial y tener este tipo de fracasos, tanto en la adulta como en la sub 20, hace pensar que tiene que haber una oxigenación dentro del ente rector. Así que yo espero que se constituyan los candidatos, escuchar a los candidatos. Si nosotros podemos ayudar en algo, estamos disponibles”.

“Creemos que nosotros, como la institución más grande del país, tenemos que tener una opinión. La hemos hecho valer en los estamentos que corresponde. Y es de esperar de que se junte o se arme una mesa donde estemos representados todos los clubes del país. De una manera u otra, donde nosotros tengamos una participación activa en las decisiones que se toman en la ANFP”, agregó.

Finalmente pidió avanzar por la separación de la Federación y la ANFP: “Creo que tienen que ser separados. Tiene que haber una cabeza que rija los destinos de la liga local. Y creo que tiene que haber otra cabeza que rija los destinos de la selección y todas sus selecciones. Y eso, creo que hay que buscar una persona o un grupo de personas que de cierta manera nos representen a todos”.