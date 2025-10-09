En Colo Colo se ha destapado una importante noticia en las últimas horas y todo esto por lo que es la continuidad del volante, Arturo Vidal, quien ha dejado en duda su permanencia en el club de cara a una nueva temporada.

Tras lo que es esta acción, el ídolo ‘Albo’ Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ de ESPN y destapó el posible motivo por el que Arturo Vidal estaría colocando en duda su presencia en el club.

“Eso es una decisión muy personal, hay que ver qué es lo que piensa, yo creo que él está dolido porque sabe que el directorio está medio dividido con él”, comenzó señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ sabe que dentro del directorio de Colo Colo existió un cierto descontento por parte de algunos directores por lo que fue la renovación automática del ‘King’, en la que este último se pudo haber enterado.

Vidal y su futuro en Colo Colo está en duda | Foto: Photosport

“Estaba medio dividido, algunos no querían que venga Vidal, se lo termina trayendo Mosa. Él sabe esto y se habrá enterado ahora que algunos están molestos por la renovación automática y él dice ‘bueno si no me quieren, que voy a seguir’”, declara.

Concluyendo, Barticciotto también abre la puerta a que quizás Vidal quiera explorar un nuevo destino pensando en el cierre de su carrera y propone, en caso de que Colo Colo se complique en lo salarial, le propone algo.

“¿Querrá ir a probar a otro lado? ¿a otro fútbol?. Si se quiere quedar, también se puede bajar el sueldo”, cerró.