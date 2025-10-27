Este lunes Colo Colo enfrenta a Deportes Limache por el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, partido en que el Cacique se trasladó de forma excepcional al Estadio Nacional para recibir a los Tomateros.

Y en la previa, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con los medios de comunicación en su llegada al coliseo de Ñuñoa, donde dejó una picante declaración.

Esto porque el timonel albo fue consultado por las últimas palabras de su par de Universidad de Chile, Michael Clark, quien el domingo tras el clásico universitario reclamó porque la ANFP no ayudó a los azules con reprogramación de sus partidos para priorizar la Copa Sudamericana, recordando cuando los albos postergaron su duelo contra Deportes Iquique para celebrar el centenario.

Ante aquello, Mosa respondió en su fiel estilo y entre risas: “Nada, son decisiones de él. No me meto en eso, parece que Colo Colo no lo deja dormir”.

Aníbal Mosa y la postura en Colo Colo por el futuro de la ANFP

Luego, el puertomontino también se refirió a lo que está pasando con la administración del fútbol chileno, ya que el presidente Pablo Milad estaría terminando su ciclo.

“Pablo Milad ya se va ya. Dijo que iba a renunciar, que se iba a ir el otro año. Pablo Milad dejó la puerta abierta para que haya nuevos liderazgos, haya una nueva mesa, en eso hay que enfocarse ahora”, comentó Mosa.

Aníbal Mosa le respondió a su par de Azul Azul. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En la misma línea, el empresario de origen sirio se volvió a descartar para aquel cargo, aunque dejó una ventana abierta.

“No, lo he dicho como cuatro o cinco veces, no me creen parece. Pero todas las cosas pueden cambiar. Colo Colo al ser la institución más grande de este país, creo que va a estar en las conversaciones. Si nosotros podemos entregar algún respaldo, algún apoyo, nosotros vamos a estar encantados de poder reforzar”, cerró.