Este lunes Colo Colo enfrenta a Deportes Limache por el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique hace de local de forma excepcional en el Estadio Nacional.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Ortiz citó a 18 jugadores, donde ya confirmó la formación titular.

Pero uno que quedó fuera de la convocatoria fue el capitán Esteban Pavez, quien por segundo partido consecutivo no entró en la lista del técnico argentino.

Pese a aquello, el Huesi de todas formas se presentó esta tarde en Ñuñoa, donde arribó sin la indumentaria institucional junto a su compañero Óscar Opazo, que está lesionado.

Así se puede ver un video que subió a su cuenta de X (ex Twitter) el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa.

El volante de 35 años habría quedado fuera por decisión técnica, pero según información que maneja BOLAVIP, también viene saliendo de una molestia muscular y un cuadro gripal.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputa este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. La transmisión televisiva está a cargo de TNT Sports Premium.