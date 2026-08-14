El presidente de Blanco y Negro recriminó a la prensa por las repetitivas preguntas tras el cierre del libro de pases.

Este viernes hubo una actividad en el Estadio Monumental donde Colo Colo hizo la presentación oficial del área de Desarrollo Social y Comunidad del club, con un evento en el que participó el plantel del Fútbol Ciego.

En la instancia estuvieron presente algunas figuras del primer equipo, como Vozinha y Javier Correa, así como el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien fue el anfitrión.

Esto coincidió con el día después del cierre del libro de pases en la Liga de Primera 2026, por lo que la prensa presente no desaprovechó la oportunidad de consultarle por la evaluación final del mercado de invierno, lo que incomodó al timonel albo.

“Positiva, nosotros estamos muy conforme con el equipo que armamos a principio de temporada. Lo que estábamos buscando era reforzarlo de buena manera, sin tapar a nadie, sin que nadie se sienta desplazado. Así que estamos conforme con el equipo que hemos constituido para la segunda rueda”, partió respondiendo.

Seguido, le preguntaron por el fichaje frustrado de Bruno Barticciotto, quien apareció como opción de mercado el jueves, pero sin final feliz.

“Ustedes saben que jugadores con contrato mejor no hablar de ellos. Yo prefieron centrarme en el equipo nuestro. Tenemos la incorporación de Vozinha, la incorporación de Iván Román, y tenemos un muy buen equipo, que tiene una diferencia importante pero no hay que confiarse en nada”, respondió.

Publicidad

El enfado de Aníbal Mosa con la prensa

Luego, Mosa recriminó a los medios presentes por no dedicar la cobertura a la actividad que se presentó esta jornada en La Ruca, pues todas las preguntas fueron dirigidas al mercado.

“No vamos a hablar del tema paralímpico parece, no les interesó para nada, en serio. Realmente es bien frustrante que uno trate de colocar y visibilizar situaciones que son importantes y a ustedes lo único que les interesa es volver a preguntar las mismas cosas 10 veces”, concluyó el puertomontino.

Aníbal Mosa en la presentación del área de Desarrollo Social y Comunidad de Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

Publicidad

En síntesis