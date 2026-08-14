El entrenador Fernando Ortiz alista el equipo titular para el partido de Colo Colo contra O'Higgins de este domingo en el Estadio Monumental.

En Colo Colo se alistan para su próximo partido que será ante O’Higgins de Rancagua por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique busca seguir manteniendo su distancia en el liderato del torneo.

Para aquello el entrenador Fernando Ortiz se irá a la segura y repetirá el equipo que le viene dando resultados, pues hasta el momento están 12 puntos sobre su escolta: Universidad de Chile.

Para este duelo el técnico argentino volverá a contar con el lateral izquierdo Diego Ulloa, quien se perdió el partido anterior contra Unión La Calera por una dolencia lumbar.

El formado en Macul recuperará su lugar en desmedro de Erick Wiemberg, quien no ha podido competir por el puesto esta temporada.

¿Puede debutar Vozinha en Colo Colo?

La gran incógnita para los hinchas albos es quién será el arquero titular, pues Gabriel Maureira intenta resistir ante el gran refuerzo para el segundo semestre: el caboverdiano Vozinha.

Quien fue la revelación del Mundial 2026 ha estado haciendo fútbol con el resto de sus compañeros y en la última práctica rotó con el juvenil en la portería. Esto abre a la posibilidad que sea citado en este fin de semana, pero todavía no sería de la partida.

Publicidad

Gabriel Maurerira se sigue sosteniendo en el arco de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

La probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernpández y Maximiliano Romero.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido de Colo Colo contra O’Higgins se disputa el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad

En síntesis