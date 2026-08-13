Ex Colo Colo: Maximiliano Falcón y Pablo Solari pueden concretar su regreso al fútbol sudamericano

Dentro de los últimos años de Colo Colo, sin duda que el defensor uruguayo Maximiliano Falcón y el delantero Pablo Solari han dejado una importante huella dentro del hincha del ‘Cacique’ tras lo que fue su especial paso por el conjunto nacional.

Hoy ambos jugadores, ya alejados de Colo Colo siguen sus carreras en el exterior, en la que el ‘Peluca’ se encuentra en el Inter de Miami de Estados Unidos y el ‘Pibe’ está en el fútbol ruso defendiendo la camiseta del Spartak Moscú.

Dentro de lo que ha sido su nueva experiencia en el exterior en estos últimos años, ambos jugadores podrían tener su sorpresiva vuelta al fútbol sudamericano dentro de este mercado.

Los dos jugadores con pasado en el ‘Cacique’ son seguidos de cerca por equipos del continente, quienes buscan dar la gran sorpresa con sus distintos fichajes, los que lo vuelven a posicionar en Sudamérica.

Solari y Falcón son recordados en Colo Colo | Foto: Photosport

Falcón y Solari pueden volver a Sudamérica

El defensor uruguayo que hoy milita en el Inter de Miami, Maximiliano Falcón no ha visto acción en el equipo de Lionel Messi en estos últimos partidos y ha comenzado a aparecer como opción para reforzar a Nacional de Uruguay.

Publicidad

Al conjunto uruguayo se le ofreció la opción de que el ‘Peluca’ pueda reforzar la zaga del ‘Bolso’ en esta temporada, algo que hasta día de hoy sigue siendo materia de análisis de la directiva.

Por otra parte, está Pablo Solari, quien tras su temporada en el fútbol ruso comenzó a llamar la atención del fútbol brasileño, en la que en específico el Vasco da Gama estaría tras sus pasos.

Así lo ha señalado en las últimas horas desde Brasil, en la que indicaron que desde el ‘Gigante da Colina’ estarían siguiendo de cerca al delantero argentino para poder conseguir su fichaje en este mercado.

Publicidad

Ante estos intereses, se espera que los próximos días puedan ser cruciales para los ex jugadores de Colo Colo, quienes podrían cambiar de aires en este mercado de pases y hacer realidad su vuelta al fútbol sudamericano… ¿Después volverán al ‘Cacique’?.

Pablo Solari, do Spartak Moscou, é um jogador no radar do Vasco.



O atacante argentino é “bem admirado” pelo departamento de futebol.



📰 @brunomurito pic.twitter.com/l4hh7JLszz — newscolina (@newscolina) August 11, 2026

📌 OFRECIMIENTO SEDUCTOR



Empresario le ofreció a @Nacional la posibilidad de traer a Maxi Falcón, Alan Medina y Edwin Cetré. El delantero colombiano es el que está más avanzado.



Los nombres seducen, pero el momento económico condiciona. Se analiza bien en la interna. pic.twitter.com/Gu0ix4N2Ez — BUYSAN (@Buysan) August 11, 2026