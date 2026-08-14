La promesa Fernando Gago a Marcelo Díaz tras anunciar su retiro en la U: “Trataremos de…”

El entrenador Fernando Gago hizo una importante promesa con Marcelo Díaz en el cierre de su carrera.

En las últimas horas una triste noticia fue la que se hizo sentir en el hincha de la Universidad de Chile y todo esto es debido al anuncio que hizo el volante azul, Marcelo Díaz, quien dio a conocer su retiro del fútbol profesional finalizando la temporada 2026.

Tras este anuncio, su hoy entrenador Fernando Gago conversó con los medios en conferencia de prensa y comentó lo que fue la decisión del ‘Carepato’, la que sabe que es bastante complicada para la etapa de un futbolista.

“Esas situaciones son muy personales, son muy de lo que uno siente en el momento que crea poner fin a la carrera del futbolista, que creo en sí, no dejamos de ser futbolistas”, parte señalando Gago.

Para el DT azul, el gran referente de la Universidad de Chile ha hecho una carrera memorable, en la que dentro de esta etapa final en el fútbol, debe disfrutar de todo lo que logró conseguir y competir al máximo en sus últimos meses.

Díaz dejará el fútbol a finales del 2026 | Foto: Photosport

“Marcelo ha tenido una carrera espectacular, lo he hablado con él y también se lo dije muy claro de que tenía que disfrutar y él tenía que decidir el momento que iba a decir basta”, remarca.

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Finalmente, Gago muestra su felicidad en que Marcelo Díaz pueda poner punto final a su carrera en el club de sus amores, en la que profundiza en su importancia dentro y fuera del campo de juego para el equipo y además, espera poder darle un cierre perfecto a su carrera.

“Esto es así y claro, que esto pueda hacerlo en su club es importante, da una sensación buena de lo que genera dentro del campo y del vestuario. Trataremos de acompañarlo en estos últimos meses de carrera deportiva”, cerró.