Destapan la verdadera razón por la que no llegó Bruno Barticciotto a Colo Colo

El libro de pases se cerró este jueves y Colo Colo no logró concretar el fichaje del hijo de Marcelo Barticciotto: "Nadie llamó", apuntaron desde Talleres.

Colo Colo cerró su mercado de fichajes de invierno con dos incorporaciones: el defensa nacional Iván Román, quien llega a préstamo desde Atlético Mineiro y el arquero Vozinha, figura en el Mundial 2026 con Cabo Verde. El Cacique también tuvo en carpeta a Bruno Barticciotto, aunque finalmente el delantero no llegó a Macul.

Barticciotto apareció como una alternativa luego de ser descartado por Jorge Sampaoli en Talleres. Además, el atacante es del gusto de Fernando Ortiz, por lo que surgió la posibilidad de que pudiera convertirse en uno de los refuerzos albos.

Sin embargo, el interés nunca pasó de ser un rumor y desde Talleres descartaron que Colo Colo haya realizado algún acercamiento formal por el delantero chileno.

Así lo confirmó el presidente del conjunto cordobés, Andrés Fassi, quien en conversación con Radio ADN aseguró que desde Macul nunca se comunicaron para intentar concretar el fichaje: “Nadie de Colo Colo me llamó, no hubo nada… Las opciones son tres equipos argentinos. Bruno es un gran jugador”, señaló el dirigente.

De esta manera, la posibilidad de que Barticciotto regresara al fútbol chileno y se transformara en uno de los refuerzos de Colo Colo para el segundo semestre quedó completamente descartada. Ahora, el atacante analiza las alternativas que tiene sobre la mesa en Argentina.

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En síntesis…