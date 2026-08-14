¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Universidad de Concepción vs. La Serena

Universidad de Concepción y Deportes La Serena abren este viernes la Fecha 19 de la Liga de Primera.

Universidad de Concepción y Deportes La Serena se enfrentan este viernes por la Fecha 19 de la Liga de Primera, en un duelo clave para dos elencos que necesitan los tres puntos con urgencia. El Campanil y los Papayeros se medirán en el Estadio Ester Roa Rebolledo con la misión de conseguir un triunfo que les permita alejarse de la zona de descenso.

La U de Conce atraviesa un complicado momento en el campeonato. El conjunto del Campanil todavía no consigue ganar en la segunda rueda y acumula tres derrotas consecutivas, resultados que lo tienen en el decimocuarto lugar con 19 puntos, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso directo. Para intentar revertir el escenario, los penquistas remecieron el mercado de fichajes con la incorporación del experimentado delantero argentino Rogelio Funes Mori.

Al frente está Deportes La Serena, que tampoco atraviesa un buen presente. Los granates acumulan cinco fechas sin conocer la victoria y marchan decimoterceros con 20 unidades, solo una más que el elenco ‘Forero’. La irregular campaña tiene colgando la continuidad de Felipe Gutiérrez en el banco serenense.

¿A qué hora juegan Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena?

El duelo entre Universidad de Concepción y Deportes La Serena se disputará este viernes desde las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

¿Dónde ver EN VIVO Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena?

El partido podrá verse EN VIVO por la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming estará disponible a través de la plataforma HBO Max.