Facundo Sanguinetti se unirá al elenco estudiantil. Arriba cedido a préstamo desde Banfield hasta mediados de 2027.

Universidad de Chile trabajó contra el tiempo y lo logró: aseguró a su cuarto refuerzo en el mercado de fichajes. El conjunto azul aceleró y tiene a un nuevo portero para luchar por el título.

¿De quién se trata? Según indica el periodista César Luis Merlo, ese es el caso de Facundo Sanguinetti. El arquero de 25 años acordó su arribo a la escuadra estudiantil a préstamo.

Luego de negociar con Banfield, el elenco universitario se quedó con sus servicios hasta mediados de 2027. A su vez, podrá adquirir su carta de así estimarlo conveniente.

“La Universidad de Chile ya tiene nuevo guardián para su portería. La operación entre ambas instituciones se concretó a través de un préstamo por un año”, lanzó el comunicador a través del medio Tribuna.

“El acuerdo económico contempla un costo de 150.000 dólares, más 40.000 dólares adicionales en función del cumplimiento de objetivos. Asimismo, el contrato incluye una opción de compra fijada en un millón de dólares”, agregó.

Facundo Sanguinetti es nuevo refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Banfield)

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Universidad de Chile impacta en el mercado de fichajes

De esta manera, el guardavallas se sumará a Tobías Reinhart y Gonzalo Reyna (oficializados), como también a Igor Lichnovsky entre las incorporaciones. Este último ya se realizó los exámenes médicos pertinentes.

Cabe consignar que el libro de pases concluye este jueves 13 de agosto a las 23:59 horas. El pacto llegó sobre el cierre y Universidad de Chile enriqueció su plantel con un nuevo rostro.