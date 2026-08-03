Aníbal Mosa recibe a Vozinha con un contundente mensaje en su llegada a Colo Colo: “Llegas a una…”

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa le dejó este importante mensaje a Vozinha en su llegada.

Colo Colo ha hecho noticia en las últimas horas dentro del fútbol chileno y todo esto tras lo que fue el arribo del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien llega para ser el nuevo refuerzo del ‘Cacique’.

Tras varios días de suspenso sobre su arribo, el portero que causó sensación en el Mundial 2026 ya está en tierras nacionales y ahora verá sus últimos detalles para poder ser presentado en sociedad como nuevo jugador de Colo Colo.

En la noche de la jornada dominical, Vozinha ya llegó a Chile y fue recibido por una gran cantidad de hinchas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, quienes están extasiado por el arribo del golero.

Después de su llegada a suelo nacional, el portero de 40 años fue recibido por parte del presidente de ‘Popular’, Aníbal Mosa en su hotel en el que se hospeda tras su arribo a Chile.

Vozinha ya llegó a Chile | Foto: Photosport

Dentro de esto, el mandamás del ‘Cacique’ le dejó un importante mensaje en su llegada al guardameta de Cabo Verde, en la que lo empapó de lo que este nuevo desafío en el conjunto nacional con unas frases que se hicieron virales.

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“Este es un equipo popular. Ya lo averiguaste y todo, pero es un equipo que es fundado por profesores hace 101 años y que la fuerza se la da la gente: el panadero, el albañil y la trabajadora”.

“Por lo general, esa gente está esperando que el equipo juegue porque es la alegría de la semana, del mes. Entonces, llegas a un equipo con una fibra social muy grande”, declaró.

Ahora, Vozinha seguirá en lo que es su itinerario tras su llegada a Chile, en la que hoy se someterá a los exámenes médicos, el último gran paso previo para ser presentado en sociedad en el Estadio Monumental.