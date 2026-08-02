Este domingo se sigue disputando la fecha 18 de la Liga de Ascenso, donde Magallanes se impuso por 3-2 a Unión Española.

Un partidazo se jugó este domingo 2 de agosto en el marco de la decimoctava fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde Magallanes y Unión Española protagonizaron una guerra de goles en San Bernardo.

La Academia se impuso por 3-2 a los Hispanos en la comuna del sector sur de Santiago, con doblete de Felipe Yáñez (33′ y 51′) y otro tanto de Hans Salinas.

Aunque la apertura de la cuenta fue de la visita, que en los 23′ se adelantó Ulises Ojeda y luego cerca del final acortó distancia con autogol de Salinas, que anteriormente había convertido para los carabeleros.

Felipe Yáñez fue la gran figura en el triunfo de Magallanes. (Foto: @magallanescd)

Con este resultado, Magallanes alcanzó a Unión Española con 25 puntos pero sigue por debajo por diferencia de goles, quedando en la octava posición. Los de Santa Laura están séptimos.

Cabe recordar que el líder indiscutido de la Primera B es Cobreloa con 33 unidades, pese a que ayer (sábado) se enredó con Curicó Unido, empatando sin goles en La Granja.

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El escolta de los loínos es Santiago Wanderers con 29 puntos, que esta tarde visita a Deportes Santa Cruz desde las 17:30 horas en la Sexta Región.

Mientras que en el otro extremo de la clasificación, Rangers de Talca sigue siendo el colista absoluto con cinco unidades, sin ganar todavía en este torneo, aunque en sus dos últimos partidos ha sumado puntos.

La tabla de posiciones de la Primera B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 33 17 9 6 2 34 19 +15 2 Wanderers 29 16 8 5 3 31 18 +13 3 San Marcos 29 17 7 8 2 22 12 +10 4 San Luis 27 17 7 6 4 27 23 +4 5 Puerto Montt 27 17 8 3 6 20 18 +2 6 Antofagasta 26 17 7 5 5 29 20 +9 7 Unión Española 25 17 7 4 6 25 23 +2 8 Magallanes 25 17 7 4 6 27 28 -1 9 Deportes Temuco 23 16 6 5 5 26 19 +7 10 Recoleta 23 17 6 5 6 25 26 -1 11 Copiapó 23 16 6 5 5 21 23 -2 12 Curicó Unido 19 17 4 7 6 17 26 -9 13 Deportes Iquique 17 17 3 8 6 21 24 -3 14 Unión San Felipe 16 17 4 4 9 14 34 -20 15 Santa Cruz 12 16 2 6 8 21 30 -9 16 Rangers 5 17 0 5 12 12 29 -17

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En síntesis