Un partidazo se jugó este domingo 2 de agosto en el marco de la decimoctava fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde Magallanes y Unión Española protagonizaron una guerra de goles en San Bernardo.
La Academia se impuso por 3-2 a los Hispanos en la comuna del sector sur de Santiago, con doblete de Felipe Yáñez (33′ y 51′) y otro tanto de Hans Salinas.
Aunque la apertura de la cuenta fue de la visita, que en los 23′ se adelantó Ulises Ojeda y luego cerca del final acortó distancia con autogol de Salinas, que anteriormente había convertido para los carabeleros.
Felipe Yáñez fue la gran figura en el triunfo de Magallanes. (Foto: @magallanescd)
Con este resultado, Magallanes alcanzó a Unión Española con 25 puntos pero sigue por debajo por diferencia de goles, quedando en la octava posición. Los de Santa Laura están séptimos.
Cabe recordar que el líder indiscutido de la Primera B es Cobreloa con 33 unidades, pese a que ayer (sábado) se enredó con Curicó Unido, empatando sin goles en La Granja.
El escolta de los loínos es Santiago Wanderers con 29 puntos, que esta tarde visita a Deportes Santa Cruz desde las 17:30 horas en la Sexta Región.
Mientras que en el otro extremo de la clasificación, Rangers de Talca sigue siendo el colista absoluto con cinco unidades, sin ganar todavía en este torneo, aunque en sus dos últimos partidos ha sumado puntos.
Deportes Concepción aplastó a Universidad Católica y así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera
La tabla de posiciones de la Primera B
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|33
|17
|9
|6
|2
|34
|19
|+15
|2
|Wanderers
|29
|16
|8
|5
|3
|31
|18
|+13
|3
|San Marcos
|29
|17
|7
|8
|2
|22
|12
|+10
|4
|San Luis
|27
|17
|7
|6
|4
|27
|23
|+4
|5
|Puerto Montt
|27
|17
|8
|3
|6
|20
|18
|+2
|6
|Antofagasta
|26
|17
|7
|5
|5
|29
|20
|+9
|7
|Unión Española
|25
|17
|7
|4
|6
|25
|23
|+2
|8
|Magallanes
|25
|17
|7
|4
|6
|27
|28
|-1
|9
|Deportes Temuco
|23
|16
|6
|5
|5
|26
|19
|+7
|10
|Recoleta
|23
|17
|6
|5
|6
|25
|26
|-1
|11
|Copiapó
|23
|16
|6
|5
|5
|21
|23
|-2
|12
|Curicó Unido
|19
|17
|4
|7
|6
|17
|26
|-9
|13
|Deportes Iquique
|17
|17
|3
|8
|6
|21
|24
|-3
|14
|Unión San Felipe
|16
|17
|4
|4
|9
|14
|34
|-20
|15
|Santa Cruz
|12
|16
|2
|6
|8
|21
|30
|-9
|16
|Rangers
|5
|17
|0
|5
|12
|12
|29
|-17
En síntesis
- Magallanes venció 3-2 a Unión Española con doblete de Felipe Yáñez en San Bernardo.
- Unión Española y Magallanes empatan con 25 puntos, quedando séptimo y octavo en la tabla.
- Cobreloa lidera la tabla con 33 puntos tras empatar sin goles contra Curicó Unido.