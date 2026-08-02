Mientras Colo Colo cierra a Vozinha, Universidad de Chile sorprende y ficha a este arquero extranjero

La U se movió rápido en el mercado de invierno y logró el préstamo del joven colombiano Jordan García, quien llega a pelear el puesto con Gabriel Castellón.

Mientras Vozinha ya viaja rumbo a Chile para convertirse oficialmente en el nuevo arquero de Colo Colo, Universidad de Chile también movió sus fichas en el mercado de pases de invierno en completo silencio. Y es que en las últimas horas se reveló que Azul Azul dejó prácticamente cerrada la incorporación del joven portero colombiano Jordan García, quien llegará a préstamo desde León de México.

La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien aseguró que la U alcanzó un acuerdo para sumar al guardameta de 21 años de cara al segundo semestre. El arquero pertenece al cuadro mexicano, que decidió cederlo para liberar un cupo de extranjero antes del cierre del mercado.

Jordan García llegaría a la U proveniente del León de México (Instagram).

¿Quién es Jordan García, el nuevo arquero de la U?

Desde México, el portal Soy Fiera entregó más detalles de la operación. “El portero de 21 años, Jordan García, concluye su etapa en el Club León tras confirmarse su transferencia a la Universidad de Chile. Las directivas de ambas instituciones pactaron una cesión por seis meses, con una cláusula para extender el préstamo por una temporada más, dependiendo del cumplimiento de objetivos”, informó el medio.

Formado en Fortaleza de Colombia, García dio el salto al León, aunque en el último Torneo de Clausura de la Liga MX apenas disputó tres encuentros. Ahora buscará ganar continuidad en el fútbol chileno y pelear un puesto con Gabriel Castellón, quien ha sido cuestionado por su rendimiento durante la presente temporada.

Así, mientras toda la atención del mercado está puesta en el aterrizaje de Vozinha en Macul, Universidad de Chile respondió con una joven apuesta. El golero cafetalero será competencia directa para el criticado Castellón.

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En síntesis…