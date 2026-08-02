Confirman día y hora del primer entrenamiento de Vozinha con el plantel de Colo Colo

El arquero sensación del Mundial 2026 con Cabo Verde arribará este domingo a Chile para firmar su contrato y convertirse en flamante refuerzo de Colo Colo.

La espera llegó a su fin. Tras varios días de incertidumbre e intensas negociaciones, Vozinha emprendió este domingo su viaje rumbo a Chile para transformarse en el flamante nuevo refuerzo de Colo Colo. El arquero de 40 años, una de las grandes figuras del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, firmará su contrato con el Cacique durante las próximas horas.

Mientras el experimentado guardameta cruza el Océano Atlántico, los albos dieron a conocer el cronograma que cumplirá apenas aterrice en el país. El guardamenta llega a Macul para reforzar una posición que generó dudas durante el segundo semestre y que incluso no habría llenado las expectativas del técnico Fernando Ortiz.

ATLANTA, GEORGIA – JUNE 15: Vozinha #1 of Cabo Verde applaud fans after the 0-0 draw during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¿Cuándo es el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo?

Según informó Colo Colo, este lunes Vozinha se someterá a los exámenes médicos desde las 7:00 horas, paso previo a la firma de su contrato. Si todo transcurre con normalidad, el martes 4 de agosto realizará su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Fernando Ortiz, programado para las 9:30 horas.

Ese mismo martes, desde las 12:30 horas en el Estadio Monumental, el club presentará oficialmente al arquero caboverdiano, quien llega precedido por una brillante actuación en la Copa del Mundo, torneo en el que fue una de las grandes revelaciones y se ganó el reconocimiento del fútbol internacional.

Con su inminente arribo, comenzó oficialmente la “Vozinhamanía” en Macul. Colo Colo suma un fichaje de experiencia y jerarquía para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera para encaminar su estrella número 35.

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Rumbo a Chile: la foto que publicó Fabrizio Romano de Vozinha en el avión rumbo a nuestro país ✈️ pic.twitter.com/XUjIY8KF8U — Bolavip Chile (@Bolavipcl) August 2, 2026

En síntesis…