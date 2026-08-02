Exarquero de Colo Colo reacciona a la llegada de Vozinha al Cacique: “Se pensó más en…”

Quien supo defender el arco de Colo Colo espera que Vozinha pueda replicar sus actuaciones del Mundial 2026 en el Estadio Monumental.

Este domingo viajó a Chile el nuevo arquero de Colo Colo, el caboverdiano Vozinha, quien se convertirá en el primer fichaje del Cacique en este mercado de invierno.

Quien viene de romperla en el Mundial 2026, aceptó la propuesta de los albos y tendrá su primera experiencia en Sudamérica a los 40 años, siendo una mediática apuesta por los casi 30 mil seguidores que tiene en Instagram.

A la espera que aterrice en Santiago, un exarquero del cuadro popular conversó con BOLAVIP y reaccionó a esta contratación. Se trata de Óscar Wirth, quien espera que Vozinha repita las actuaciones de la Copa del Mundo en Macul.

“Tendremos que abocarnos a lo que realmente viene el jugador, a jugar. Al final las expectativas están puestas en que haga acá todas las cosas buenas que hizo en el Mundial o haga más cosas todavía, en beneficio del club que ha hecho un esfuerzo en traerlo”, comenzó diciendo.

Luego, quien defendiera el arco de Colo Colo en 1979, puntualizó en lo que conlleva para el marketing el arribo del portero africano a Macul.

“Yo pienso que tal vez se pensó más en ello en el momento, por eso que surgieron todas las cosas que se originaron. Pero al final cada uno en su trabajo, la gente de marketing, a lo mejor, va a ser muy sigificativo para Colo Colo”, completó Wirth.

Publicidad

Óscar Wirth fue un destacado arquero nacional.

En síntesis