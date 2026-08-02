Universidad de Chile dominó gran parte del primer tiempo ante Huachipato por la Fecha 17 de la Liga de Primera, pero la falta de contundencia en ataque volvió a pasarle la cuenta al equipo de Fernando Gago. Y el principal apuntado por los hinchas azules fue Maximiliano Guerrero.
El extremo, que ha recuperado protagonismo durante el ciclo de Gago, no logró convencer a la exigente hinchada azul con su actuación en los primeros 45 minutos. Su falta de precisión en los metros finales y centros sin destino ni peligro, desataron una ola de críticas en las redes sociales.
Los hinchas reventaron a Maxi Guerrero por su actuación ante Huachipato (Photosport).
Los comentarios de los fanáticos no tardaron en multiplicarse. “Decide todo mal”, “Mamita querida lo de Guerrero”, escribieron algunos hinchas. Otros fueron aún más duros: “No sé si sobra Guerrero o Arce”, “Vargas y Guerrero un asco” y “Guerrero por Reyna el primer cambio fijo”.
De cara al complemento, varios seguidores de Universidad de Chile coincidieron en que el atacante debe ser el primer reemplazado por Fernando Gago, lo que podría significar el debut del hasta ahora único refuerzo de invierno, Gonzalo Reyna.
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Todos los comentarios contra Maxi Guerrero
Guerrero decide todo mal— Felipillo (@felipillouch) August 2, 2026
Guerrero por Reyna el primer cambio fijo#VamosLaU— Claudio Miranda (@Claudio_Mcoc) August 2, 2026
guerrero ha hecho la misma toda el partido, tiene espacio pa entrar y engancha para dar el pase a hormazabal y que el centre— ANTI JUGADORES (@RomnticoB0hemio) August 2, 2026
Guerrero y sus centros sin ventaja #VamosLaU— Gasió (@Gasio) August 2, 2026
Vargas y guerrero un asco— 🇨🇱😁 (@elhormiguero77) August 2, 2026
Mamita querida lo de Guerrero— Felipillo (@felipillouch) August 2, 2026
y a Guerrero le renovaron 😂— Janooooooooo 🤘 (@janojalitro) August 2, 2026