El arquero caboverdiano llegó como un verdadero 'rockstar' a Santiago donde fue recibido por una multitud de hinchas de Colo Colo.

Fin de la teleserie. Tras varios días de intensas negociaciones, Vozinha finalmente llegó a Chile para transformarse en el nuevo arquero de Colo Colo. El experimentado guardameta de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, aterrizó este domingo en Santiago para cerrar oficialmente su incorporación al Cacique.

El portero de 40 años arribó cerca de las 20:45 horas al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde una miles de hinchas albos llegaron para darle la bienvenida. La expectación fue tal que el club optó por sacarlo del terminal aéreo por una puerta alternativa para resguardar su seguridad.

Captura TNT Sports.

Pese a ello, Vozinha fue recibido como una verdadera estrella. Entre cánticos, aplausos y decenas de fanáticos que buscaban una fotografía, el arquero vivió su primer contacto con la hinchada colocolina, que ya sueña con verlo defendiendo el arco del Estadio Monumental.

El caboverdiano, quien se ganó el reconocimiento del mundo tras liderar la histórica campaña de su selección en el Mundial 2026, se mostró emocionado en sus primeras palabras en suelo chileno. “Estoy muy feliz de estar acá”.

Ahora, el cronograma de Vozinha continuará este lunes con la realización de los exámenes médicos, paso previo a la firma de su contrato con Colo Colo. Si todo marcha según lo previsto, el martes tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz y luego será presentado oficialmente como el flamante refuerzo del Cacique para el segundo semestre.

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🗣🧤🏁 SUS PRIMERAS PALABRAS



Vozinha ya está en Chile y tuvo un pequeño punto de prensa, donde se mostró muy feliz por llegar al país para sumarse a #ColoColo.



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En síntesis…