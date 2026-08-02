El arquero caboverdiano llega este domingo a Santiago y en los próximos días se pondrá a disposición del entrenador Fernando Ortiz.

En Colo Colo todo es alegría tras el triunfo por 4-3 sobre Everton que los tiene más líderes que nunca de la Liga de Primera 2026 y ahora se suma que Vozinha tiene listo su arribo a Chile para sumarse como el primer refuerzo de los albos de este mercado de invierno.

El arquero de 40 años viajó este domingo desde Madrid hacia Santiago, luego de una espera de más de una semana desde que fue anunciado como el gran fichaje del cuadro popular.

Inmediatamente el club dio a conocer el itinerario del portero que fue la sensación en el Mundial 2026, quien aterriza esta noche en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y mañana (lunes) a primera hora se hará la revisión médica.

El capitán de la Selección de Cabo Verde tendrá su primer entrenamiento en Macul el martes a las 09:30 horas, donde se pondrá a disposición del entrenador Fernando Ortiz y conocerá a sus nuevos compañeros.

Esa misma jornada pero pasado el mediodía será presentado en el Estadio Monumental, terminando así con todos los protocolos para poder arrancar su ciclo en Colo Colo.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Si bien Vozinha tuvo unas merecidas vacaciones en su natal Cabo Verde, en los últimos días se estuvo entrenando por su propia cuenta en Lisboa, Portugal.

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Ahora quedará a criterio del técnico argentino cuándo lo convocará, ya que el próximo partido del Cacique será de visita ante Unión La Calera, el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 18 de la Liga de Primera.

El compromiso subsiguiente asoma como la gran oportunidad para el golero de 40 años, pues no está tan encima y además será de local, cuando el cuadro popular reciba a O’Higgins en el Estadio Monumental el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas.

Vozinha se estuvo preparando en los últimos días en Portugal. (Foto: Instagram)

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En síntesis