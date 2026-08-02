El entrenador de Universidad Católica apuntó a la gran falencia de los Cruzados en los metros finales: "No venimos...".

Universidad Católica sufrió un duro tropiezo al caer por 3-0 ante Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, resultado que dejó a los Cruzados prácticamente sin opciones de pelear por el título de la Liga de Primera, al quedar a 15 puntos del líder Colo Colo.

Tras el encuentro, el técnico Daniel Garnero reconoció que el gran problema en la UC es la falta de eficacia en los metros finales. “No venimos siendo precisos en la terminación de la jugada, en la elaboración. Siempre nos falta un mejor pase, una mejor definición. Cuando logramos eso manejamos los resultados; cuando no, tenemos que correrlos desde atrás y hoy nos costó un montón”, señaló.

El entrenador argentino lamentó que sus pupilos no aprovecharan las ocasiones que generó en el primer tiempo. “En el primer tiempo llegaron tres veces al arco e hicieron dos goles. Nosotros tuvimos más de siete aproximaciones, no estuvimos finos y nos costó mucho. Nos viene faltando precisión para terminar la jugada y ellos marcaron esa diferencia”, analizó.

Finalmente Garnero aseguró que tercer gol terminó por sentenciar el encuentro. “En el segundo tiempo volvimos a dominar y a generar, pero no fuimos efectivos. Después, en el segundo tiempo, volvimos a dominar y a generar, pero no fuimos efectivos. Tras una pelota parada llegó el otro gol y ahí el partido se terminó de inclinar”, concluyó.

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En síntesis…