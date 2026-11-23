Víctor Felipe Méndez destacó la continuidad del DT argentino en el Estadio Monumental. A su vez, valoró su forma de trabajar.

Colo Colo vive un excelso momento. Además de coronarse campeón de la categoría de honor, el cuadro albo sigue con vida en la Copa Chile 2026 y esto, en medida, es gracias a Fernando Ortiz.

El DT argentino enmendó el camino en la campaña y se ganó la continuidad en el elenco de Macul. Tal noticia fue confirmada por la propia institución y festejada por una de las figuras del plantel popular.

¿Su nombre? Víctor Felipe Méndez. El mediocampista de 27 años aplaudió la permanencia del entrenador en el Estadio Monumental: comandará al club en la Copa Libertadores de 2027.

“Creo que entrega mucha confianza al grupo. Ha sido un año donde hemos trabajado muy bien. Él sabe encontrar al equipo dentro de la semana“, comenzó señalando en TNT Sports.

Luego, agregó: “Con mis compañeros nadie se ha sentido titular durante todo el año y eso ha mantenido el alza del equipo. Que se le haya permitido renovar es muy importante para la institución, es la base para el próximo año“.

Víctor Felipe Méndez aprobó la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Víctor Felipe Méndez reacciona en Colo Colo

A su vez, el volante con reciente paso por la Selección Chilena reveló sus emociones tras imponerse sobre Universidad Católica: fue goleada 3-0 por la fecha 28 de la Liga de Primera.

“Sabíamos que ellos iban a jugar de contragolpe. Tratamos de evitar eso manteniendo la posesión de balón. Hicimos un partido muy correcto en todas las líneas que nos permitió ganarlo. Feliz por el triunfo“, reflexionó.