El entrenador del 'Cacique', Fernando Ortiz dejó su importante análisis tras el triunfo en el clásico ante la UC.

Colo Colo tuvo un importante duelo en esta jornada dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ golearon por 3-0 a la Universidad Católica en el Estadio Monumental y se quedaron con un nuevo clásico del fútbol chileno.

Luego de este triunfo, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz conversó con TNT Sports y dejó su importante análisis a esta sólida victorias de sus dirigidos ante uno de sus clásicos rivales.

“La calidad de la clase de los jugadores que tengo, la verdad, estoy orgulloso de poder dirigir a estos jugadores. Siempre lo digo y lo sostengo, sin importar el nombre que esté dentro del campo de un juego, representamos a un equipo y una institución muy grande”, comenzó indicando Ortiz.

En esa línea, el estratega argentino quedó más que satisfecho con el rendimiento del equipo, quien hoy en una mezcla entre experiencia y juventud, pudo imponer sus condiciones en el clásico ante la UC.

Ortiz emocionado tras el triunfo ‘Albo’ | Foto: Photosport

“Haber logrado un objetivo y la garra que tuvieron los chicos para seguir creciendo, eso es admirable”, declaró.

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Concluyendo, Ortiz dejó un mensaje claro, en la que indicó que en su equipo no cambia en su sello futbolístico con la ausencia de los jugadores, ya que para él, todos los elementos del plantel tienen la misma valía e importancia para lograr grandes cosas.

“Somos un equipo, contemplamos los jugadores que están en la plantilla y lo vuelvo a reiterar, sin importar el nombre, ellos saben que dentro de los once que inician, tienen que dejar la vida y lo han hecho”.

“Los jugadores de jerarquía con jugadores que recién están comenzando, eso es un equipo”, cerró.