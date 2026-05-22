Cientos de hinchas de Colo Colo llegaron a las afueras del Estadio Monumental, donde fueron dispersados por Carabineros.

Este viernes Colo Colo tuvo su penúltimo entrenamientos de cara al clásico contra Universidad Católica del próximo domingo en el Claro Arena.

Aprovechando que muchos tuvieron interferiado, llegaron cientos de hinchas a las afueras del Estadio Monumental para realizar el tradicional arengazo, instancia en la que buscan demostrar su apoyo a los jugadores previo a los partidos importantes.

Pero al momento en que el plantel albo se asomó al portón para saludar a los fanáticos, intervino Carabineros, ya que la concentración no estaba autorizada.

Así lo informó el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa a través de su cuenta de Twitter, quien se encontraba en el lugar.

Esto generó enfrentamientos entre los barristas y la fuerza policial, siendo dispersados con el carro lanza agua y gases lacrimógenos.

Incidentes en el Estadio Monumental!!



El Arengazo de la barra de Colo Colo terminó con una fuerte intervención policial.



En el momento que el plantel saludaba a los hinchas intervino Carabineros.



Todos los detalles en @Cooperativa pic.twitter.com/kmV8gkKHVQ — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) May 22, 2026

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A su vez, el Metro de Santiago suspendió la detención de trenes cerrando las estaciones Pedrero y San Joaquín por los incidentes en las cercanías del Monumental.

¿Cuándo y a qué hora es el clásico?

Cabe recordar que Colo Colo visitará a la UC el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena, partido que será válido por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Colo Colo : jugará este domingo contra Universidad Católica en el Claro Arena.

: jugará este domingo contra Universidad Católica en el Claro Arena. Arengazo no autorizado : Carabineros dispersó a hinchas con agua y gases en el Monumental.

: Carabineros dispersó a hinchas con agua y gases en el Monumental. Metro de Santiago: cerró las estaciones Pedrero y San Joaquín por los incidentes.