La gran noticia que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo de cara al clásico ante la UC

El delantero argentino superó sus molestias físicas y todo apunta a que estará disponible para el duelo que se disputará en el Claro Arena.

Colo Colo atraviesa un gran momento en la temporada 2026. El Cacique se mantiene como líder de la Liga de Primera y ahora se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes del semestre: el clásico frente a Universidad Católica.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha logrado consolidarse en la parte alta del campeonato gracias a una campaña marcada por la regularidad y la solidez colectiva.

Sin embargo, el cuerpo técnico seguía atento a la situación física de algunos jugadores importantes pensando en el duelo ante los de la Franja, tal es el caso de Maximiliano Romero.

La positiva señal que recibe Fernando Ortiz antes del clásico | FOTO: Andres Pina/Photosport

Vuelve Maximiliano Romero ante Universidad Católica

Según informó el periodista Christopher Brandt en SportsCenter de ESPN Chile, Romero logró recuperarse y volvió a entrenar con normalidad junto al resto del plantel albo.

El exdelantero de O’Higgins de Rancagua había generado preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas tras quedar fuera de los encuentros ante Coquimbo Unido y Ñublense, situación que instaló dudas sobre su presencia ante la UC.

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Sin embargo, el atacante respondió positivamente en las últimas prácticas y todo indica que estará disponible para Ortiz de cara al importante encuentro que se disputará en el Claro Arena.

Ahora, habrá que ver si el estratega albo decide confiar desde el arranque en Romero o si finalmente ratifica la formación que viene de golear a los Diablos Rojos en la fecha pasada.

En resumen…

Maximiliano Romero dejó atrás sus problemas físicos y volvió a entrenar con normalidad en Colo Colo, convirtiéndose en una importante alternativa para Fernando Ortiz de cara al clásico ante Universidad Católica.