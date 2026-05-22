Fernando Ortiz golpea la mesa en Colo Colo: La posible formación del Cacique para visitar a la UC

Los albos visitan a Universidad Católica este domingo en el Claro Arena y ya hay una formación tentativa ante la UC.

Colo Colo está a poco más de 48 horas de uno de los partidos más importantes del primer semestre, en donde tendrá que visitar por primera vez en la historia a Universidad Católica en el remozado Claro Arena.

El compromiso es de vital importancia para Fernando Ortiz y sus dirigidos, ya que un triunfo aseguraría la ventaja con su más cercano perseguidor y estiraría a 10 puntos la diferencia con el conjunto cruzado.

Para el partido de este domingo, Fernando Ortiz habría tomado una severa decisión respecto al equipo que parará frente a Universidad Católica según reportó el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa: Maximiliano Romero irá a la banca de suplentes.

Correa titular ante la UC. | Foto: Photosport

Si bien el jugador superó sus molestias y está a disposición, Fernando Ortiz decidiría que vaya al banco para privilegiar la misma dupla que paró en el partido ante Ñublense: Javier Correa y el incisivo Leandro Hernández en el frente de ataque.

El resto del equipo sería el mismo que inició ante el conjunto chillanejo la semana pasada y que buscará quedarse con tres puntos importantes ante la UC en la recta final de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Publicidad

Sin más preámbulos, Colo Colo formaría con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Arturo Vidal en la zona posterior; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en el frente de ataque.

En síntesis

Colo Colo visitará por primera vez a Universidad Católica en el Claro Arena.

El entrenador Fernando Ortiz decidió enviar al delantero Maximiliano Romero al banco.

Publicidad