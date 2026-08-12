Arturo Vidal apunta contra este estadio del fútbol chileno: “Yo creo que está mal hecho”

El histórico mediocampista cuestionó el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. Hizo hincapié en el viento.

La participación de Arturo Vidal en plataformas digitales entrega matices sobre su visión del fútbol chileno. Una de ellas, sobre las instalaciones del medio: el volante de Colo Colo apuntó contra un estadio en particular.

A través de su canal de YouTube, el referente albo cuestionó el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Luego de vencer a Unión La Calera por la Liga de Primera, expresó sus inquietudes contra el recinto público.

¿La razón? Además de poner en tela de juicio el cesped sintético, aseguró que las corrientes de viento que ingresan al reducto alteran en demasía el juego. Le dejó un mensaje a las autoridades.

“Es un lindo estadio, pero un estadio complicado. Yo creo que está mal hecho, corre mucho viento. Debería ser cerrado, deberían hacer algo porque entra mucho viento. Te perjudica”, comenzó indicando.

“En el primer tiempo no podíamos meter la pelota dentra de los centrales, porque salía muy rápido. Entonces, tienes que buscar fineza y es complicado en un pasto sintético que no metes el pie tan bien como en pasto normal”, agregó.

Arturo Vidal advirtió problemas en el principal recinto deportivo de La Calera. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal apunta al Estadio Nicolás Chahuán Nazar

Finalmente, el campeón de América ejemplificó cómo dichos puntos abordados pueden influir en un enfrentamiento. Hay que lidiar con dichos obstáculos durante los 90 minutos.

“Habían varias dificultades. Sí te ayuda cuando empiezas a atacar, porque el otro equipo viene y no puede sacar la pelota. En eso te ayuda, pero te perjudica en otras cosas (…) Uno se equivoca mucho en estas canchas“, cerró.