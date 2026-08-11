Alexis Sánchez firmó por dos temporadas en el CF Montréal de la MLS ¿Será uno de los futbolistas con mejor sueldo de Norteamérica?

La llegada de Alexis Sánchez a la MLS marcará quizás uno de los últimos capítulos de la carrera del delantero chileno. Su fichaje por el CF Montréal se alza como uno de los más relevantes en la historia del club canadiense, y abre la interrogante sobre el lugar que ocupará entre los futbolistas con mayores salarios de la Major League Soccer.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por MLS Players Association, el jugador mejor pagado de la competencia es Lionel Messi, quien registra un salario base de 25 millones de dólares y una compensación total de 28,33 millones de dólares por temporada en Inter Miami.

El podio lo completan Heung-min Son, de Los Angeles FC, con una compensación total de 11,15 millones de dólares, y Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Inter Miami, con 9,69 millones.

Lionel Messi y su socio Rodrigo De Paul, entre los mejores pagados de la MLS (Photo by Rich Storry/Getty Images).

¿Dónde quedaría Alexis Sánchez?

El salario que tendrá Alexis Sánchez en Montréal todavía no ha sido oficializado por el sitio MLSplayers.org, por lo que aún no es posible determinar si ingresará directamente al ranking de los futbolistas mejor pagados de la MLS.

Pero como referencia, el delantero chileno percibía en el Sevilla un sueldo cercano al millón de euros por temporada, según cifras que informó El Mercurio en su momento. Dicho sueldo equivalía a aproximadamente 100 millones de pesos chilenos mensuales.

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Por lo tanto, para ingresar al actual top 10 salarial de la MLS, el contrato de Alexis tendría que superar los 5,41 millones de dólares de compensación total anual que registra el centrocampista alemán Hany Mukhtar. Una cifra muy superior a la que percibía en su última etapa en España.

Así, y mientras se espera la oficialización de su contrato con CF Montréal, la gran incógnita es saber cuánto habrá apostado el elenco de Montreal por contar con el goleador histórico de la selección chilena, que tras 18 años decidió ponerle fin a su carrera en Europa.

Los 10 salarios más altos de la MLS

Jugador Club Salario base Compensación total Lionel Messi Inter Miami US$25.000.000 US$28.333.333 Heung-min Son LAFC US$10.368.750 US$11.152.852 Rodrigo De Paul Inter Miami US$7.569.000 US$9.688.320 Hirving Lozano San Diego FC US$6.000.000 US$9.333.333 Miguel Almirón Atlanta United US$6.056.000 US$7.871.000 Emil Forsberg New York Red Bulls US$5.405.000 US$6.035.625 Sam Surridge Nashville SC US$5.280.000 US$5.933.000 Ricard Puig Martí LA Galaxy US$5.125.000 US$5.792.188 Jonathan Bamba Chicago Fire US$5.000.000 US$5.581.806 Hany Mukhtar Nashville SC US$4.000.000 US$5.411.667