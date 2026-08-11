Marcelo Díaz sorprende y pide este fichaje para Universidad de Chile: “Vendría a aportar muchísimo”

El volante de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz exige este refuerzo para este mercado.

Universidad de Chile vive horas cruciales dentro de lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Azules’ buscan dar su último golpe en esta ventana de transferencias para poder sumar un nuevo fichaje de cara al segundo semestre.

Ante esto, el volante azul Marcelo Díaz dialogó con el programa ‘Balong Radio’ en el que fue consultado sobre qué jugadores le gustaría que retornarán a la Universidad de Chile, en la que dio dos nombres: Felipe Mora e Igor Lichnovsky.

“Felipe Mora estuvo cerca, Felipe Mora e Igor Lichnovsky me gustan, que son identificados con la U”, parte señalando Díaz.

Agregando a esta situación, el ‘Carepato’ puntualizó en lo que fue la situación del defensor nacional, por quien ha leído los rumores de un posible retorno a la Universidad de Chile en este mercado.

Díaz pide el retorno de Lichnovsky | Foto: Photosport

“Por lo que leo, no tengo información, creo que (Lichnovsky) estaba en la mira de la U, no sé como va eso”, declaró.

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Finalizando, Díaz le abrió todas las puertas de un retorno a Igor Lichnovsky, en la que siente que puede ser un jugador que le puede dar mucho al equipo en la defensa y remarca en que es un jugador que sabe lo que es la camiseta de la Universidad de Chile.

“Me gustaría que llegue, porque es un gran jugador y aparte es salido del club, está en una buena edad, vendría a aportar muchísimo”, cerró.