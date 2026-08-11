Lucas Di Yorio impacta con fuerte denuncia tras vivir un duro momento: “Me puso en riesgo”

El ex delantero de la Universidad de Chile, Lucas di Yorio hizo noticia en los últimos días tras una importante queja que hizo en la Leagues Cup, en la que defendiendo la camiseta del Santos Laguna vivió una situación que lo complicó en demasía.

En lo que fue el duelo por la fase de grupos en la Leagues Cup, Santos Laguna se enfrentó ante Chicago Fire de Estados Unidos, en donde el equipo del ex U. de Chile cayó por 3-1.

Dentro de este duelo, el delantero argentino recibió una fuerte entrada por parte de un jugador rival, el que le dejó un un importante corte cerca de su tobillo, el que quedó con demasiada sangre y que el árbitro del partido ni siquiera amonestó al rival.

Esta situación sin duda que indignó al jugador con pasado en la U, quien ocupó su cuenta de Instagram para visibilizar lo que fue esta acción que le pudo costar bastante caro con una lesión y la falta de criterio del árbitro, quien le dio una insólita respuesta para no sancionar al jugador rival.

El mensaje de Lucas Di Yorio en su Instagram