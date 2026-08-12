Guillermo Maripán pide a este jugador en la Selección Chilena: “Lo está haciendo muy bien”

El defensor central quiere ver a Jonathan Villagra en La Roja. Para él, tiene las condiciones para representar al país.

La Selección Chilena se alista para un nuevo proceso clasificatorio y Guillermo Maripán asoma como uno de sus bastiones. Es por ello que el zaguero central habló del futuro del combinado nacional.

Y tras ser consultado por AS Chile sobre jugadores que anhela ver en La Roja de aquí en más, no titubeó: postuló a Jonathan Villagra. Le gusta el desempeño que tiene el defensor titular de Colo Colo.

Es que durante esta campaña, este último ha tenido un rol protagónico en la escuadra alba. Ha logrado participar en 26 encuentros, en los que aportó con una asistencia para el elenco de Macul.

“Lo está haciendo muy bien, creo que tiene condiciones para el puesto“, indicó el seleccionado chileno, que esta temporada se incorporó a las filas de Internacional de Porto Alegre.

Luego, elogió a un nombre que ya representa al país a nivel adulto, Iván Román. “Es un gran chico, tiene una gran carrera por delante. Vi que llegó a Colo Colo, estoy contento por él, espero que le vaya muy bien“, comentó.

Guillermo Maripán quiere a Jonathan Villagra en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Guillermo Maripán asume las críticas en la Selección Chilena

A su vez, el formado en las categorías inferiores de Universidad Católica abordó los cuestionamientos que ha recibido en sus convocatorias en La Roja. Sabe de sus falencias, pero también de sus aciertos.

“He sido una persona que siempre se ha caracterizado por la autocrítica, en todos los niveles de mi vida. Cuando hago algo mal o cometo un error, tengo la capacidad de reconocerlo y aprender“, reflexionó.