Iván Román fue presentado en Colo Colo y le echó picante al Superclásico: “Oveja negra…”

El defensor llegó al Cacique en calidad de préstamo desde Atlético Mineiro, y en su presentación reconoció que su familia es de la U.

Este miércoles Iván Román fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo. El defensor fichó por el Cacique en calidad de préstamo desde Atlético Mineiro por 18 meses y en su primera conferencia de prensa como jugador albo comenzó a palpitar el Superclásico ante Universidad de Chile.

En el Estadio Monumental, el zaguero fue consultado por la particular situación familiar que protagonizará en el choque ante los azules en el Estadio Nacional, considerando que su hermano Agustín Román forma parte de las divisiones inferiores de la U y que según reconoció, su familia es bullanguera.

“Salieron unas fotos hace un tiempo. Soy hincha de Colo Colo, siempre lo he sido de chico. Tengo mucho respeto a Palestino, fue mi casa desde los 12 años. Tuve mi infancia ahí, ahora estoy donde soy hincha”, señaló el nuevo defensor albo.

Román también dejó claro que quiere estar presente en el Superclásico, aunque sabe que primero deberá convencer a Fernando Ortiz durante los entrenamientos. “Quiero jugar, lo dije. Pero tengo que ganármelo en los entrenamientos. Depende de mi nivel y la decisión del entrenador”, explicó.

Finalmente, el defensor se tomó con humor la particular rivalidad que tendrá dentro de su propia familia cuando le toque enfrentar a la U: “Siempre hay una oveja negra en la familia, tendré un clásico en el Nacional y en la casa también”, cerró.