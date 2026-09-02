Arturo Vidal deja en suspenso su renovación en Colo Colo: “No han pagado el internet”

El futuro de Arturo Vidal en Colo Colo es un misterio. A pesar de ser una de las mayores figuras del plantel, el mediocampista no ha renovado su contrato y durante las últimas horas lanzó una potente advertencia.
¿Qué pasó? A través de Kick, el volante reveló que no ha sido contactado por la cúpula de Blanco y Negro para amarrar su continuidad en la institución de Macul. Sin embargo, se lo toma con humor.
Si bien manifestó su deseo de seguir, le pasó la pelota a la directiva alba. Su vínculo concluye el 31 de diciembre de 2026, por lo que la plana alta del club tendrá que mover su maquinaria.
“Estamos esperando, con la mitad del tarro puesta en la cabeza. No han pagado el internet, no ha pagado nadie en Colo Colo y no me han llamado“, comenzó indicando desde su casa.
Luego, el campeón de América le bajó el perfil al punto expuesto y confirmó gratitud por lo que vive, señalando: “Pero felices, cumpliendo a la gente lo que les debíamos desde el año pasado“.
Arturo Vidal aún no define su futuro en Colo Colo. (Imagen: Photosport)
Arturo Vidal termina contrato en Colo Colo
Durante esta temporada, el histórico futbolista ha disputado una totalidad de 30 compromisos con la camiseta alba. En dichos enfrentamientos, logró anotar cuatro goles y aportar con tres asistencias.
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La advertencia de Arturo Vidal
Arturo Vidal abordó el tema de su continuidad en Colo-Colo de cara al 2027 junto a Javier Correa: “Estamos esperando. No me han llamado aún” pic.twitter.com/lqUzcY5qdu— Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 2, 2026