La teleserie llegó a su final. Juan Martín Lucero continuará siendo jugador de Universidad de Chile luego de que Independiente de Avellaneda no lograra concretar su incorporación antes del cierre del mercado de fichajes del fútbol argentino.

El mercado trasandino de pases cerró este miércoles a las 20:00 horas de Chile, una hora más tarde en Argentina, y con ello también se terminó la incertidumbre respecto al futuro del delantero. Y es que según informó Radio ADN, el ‘Rojo’ finalmente no pudo presentar una propuesta que convenciera a Azul Azul para concretar la salida del atacante.

El principal obstáculo estuvo en el salario del ‘Gato’. Debido a la delicada situación económica que atraviesa Independiente, el club argentino buscaba que Universidad de Chile continuara pagando parte del sueldo del delantero para hacer viable la operación. Sin embargo, desde el CDA no aceptaron esa condición y las negociaciones terminaron cayéndose.

De esta manera, Lucero seguirá bajo las órdenes de Fernando Gago y mantendrá vigente su contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027. El delantero ha tenido una temporada paupérrima en cuanto a números, registrando 28 partidos disputados en 2026, con tres goles y cinco asistencias.

Mientras el Gato deberá continuar en el plantel azul, Independiente quedó en una situación especialmente compleja. Tras la salida de Gabriel Ávalos rumbo a Olimpia de Paraguay, el conjunto de Avellaneda se quedó sin referentes de ataque. A eso se suma la partida de Maximiliano Gutiérrez al Dinamo de Moscú.