En las últimas horas revelaron este importante problema en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile no logra levantar cabeza tras el Superclásico, en donde el equipo dirigido por Fernando Gago volvió a sufrir un duro golpe al caer ante Universidad de Concepción por 2-1 en la Liga de Primera y se complica en su lucha por el Chile 2.

En ese contexto, el periodista Cristián Caamaño comentó en el programa ‘Balong Dividido’ entregó una importante información sobre lo que se vive en la Universidad de Chile, en la que existiría un problema entre Fernando Gago y el plantel.

“Putrefacción, hay mal olor en el camarín de la U, estuve hablando con gente y no saben qué pasó con Gago, no saben porque el plantel tampoco está muy firme en la mano de Gago después del Superclásico”, parte señalando Caamaño.

En esa misma línea, el comunicador profundizó en su diagnóstico y aseguró que durante los últimos días se habrían producido situaciones que terminaron afectando las confianzas dentro del camarín azul.

En la U habría tensión tras las últimas dos derrotas | Foto: Photosport

“Esta semana de alguna manera se rompieron algunas confianzas, no para generar una crisis, pero hubo muchas cosas adentro que complican un poco la relación técnico-jugador”, remarcó.

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Finalmente, Caamaño indica que todo esto quedó expuesto en lo que fue el duelo ante la Universidad de Concepción, en la que se vio al equipo sin reacción tras los tempranos golpes que recibió por parte de su rival y de los que no supo reponerse.

“Eso se notó mucho en el partido ante U. de Concepción, sobre todo en el primer tiempo, la nula respuesta de los jugadores ante la adversidad”, cerró.