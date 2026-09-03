La Joya volvió a jugar en Boca Juniors luego de casi dos meses y fue clave en la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina.

El miércoles por la noche Carlos Palacios volvió a jugar en Boca Juniors después de casi dos meses al margen por lesión, siendo figura en la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, donde se acordó de Colo Colo.

Si bien la Joya ingresó a los 87 minutos ante Vélez Sarsfield, se encargó de patear el quinto lanzamiento penal que dejó servido el paso a la siguiente roda para el Xeneize, que terminó imponiéndose por 4-3 tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Terminado el duelo, Palacios conversó con ‘El Canal de Boca’, donde dio a conocer sus sensaciones en esta vuelta a las canchas.

“Estoy feliz por entrar en el partido. No jugaba hace mucho tiempo. Después de la lesión, me costó volver al ritmo y a sentirme cómodo”, comenzó diciendo.

Seguido, se refirió a la ejecución del penal, recordando que lo hacía constantemente en el Cacique: “Me siento cómodo en esa faceta. En Colo Colo lo hacía mucho. Acá en Boca todavía no me había tocado patear ninguno”.

“Iba a ver si el arquero se movía un pasito, pero se quedó esperando hasta lo último y cruzado no fallo, así que fui ahí”, completó el oriundo de Renca.

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Mira el VIDEO a continuación:

En cuartos de final Boca Juniors enfrentará a Racing de Avellaneda, partido que se disputará el domingo 27 de septiembre a las 19:00 horas.

En síntesis

Carlos Palacios volvió a jugar por Boca Juniors tras dos meses de lesión.

volvió a jugar por Boca Juniors tras dos meses de lesión. Quinto penal fue anotado por él para eliminar a Vélez en Copa Argentina.

fue anotado por él para eliminar a Vélez en Copa Argentina. Colo Colo fue recordado por el delantero al detallar su experiencia pateando penales.