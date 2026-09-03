Coquimbo Unido pierde importante jugador para enfrentar a la Universidad de Chile

Coquimbo Unido pierde a importante jugador para su duelo clave ante la Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene este fin de semana un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Coquimbo Unido en un duelo vital por la lucha al Chile 2.

Los dirigidos por Fernando Gago han trabajado con todo para poder reponerse de las dos últimas derrotas en el torneo ante Colo Colo y Universidad de Concepción y esperan ante toda su gente en el Estadio Nacional, volver a los triunfos.

Su rival, Coquimbo Unido, llega a este compromiso con una necesaria victoria ante Universidad de Concepción por 1-0, el que lo vuelve a meter en la lucha por el Chile 2, pero para su partido con los ‘Azules’ recibieron una mala noticia.

Zavala no jugará ante la U

Zavala será baja ante la U | Foto: Photosport

El delantero Cristián Zavala no podrá ser tenido en cuenta en Coquimbo Unido para el duelo ante Universidad de Chile tras ver la tarjeta amarilla ante el ‘Campanil‘, en donde el atacante llegó a su quinta amonestación, la que otorga un partido de suspensión.

De esta forma, Hernán Caputto deberá preparar este partido de los ‘Piratas’ ante la Universidad de Chile con la baja de uno de sus jugadores más importantes en el ataque.

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Además, en el conjunto de la cuarta región estarán analizando lo que es la situación del defensor Elvis Hernández, quien también salió lesionado en este último compromiso.

El duelo entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido por la Liga de Primera se disputará el sábado 5 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.