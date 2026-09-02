Fabián Hormazábal le dedica seis palabras a Javier Correa tras castigo del Tribunal de Disciplina

El lateral de la U le dedicó pocas pero contundentes palabras a Javier Correa tras la sanción que recibió del Tribunal de Disciplina.

Distintas reacciones ha generado la sanción que aplicó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina contra el delantero de Colo Colo, Javier Correa, quien recibió dos fechas de suspensión tras su obsceno gesto en el Superclásico del pasado 26 de agosto, donde los albos se impusieron 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Esta vez fue el turno del propio camarín azul, el que alzó la voz por el castigo al atacante del Cacique. En conferencia de prensa, Fabián Hormazábal se refirió al gesto y a la sanción que le cayó al exEstudiantes tras el movimiento pélvico de connotación sexual que le significó una denuncia en contra de Universidad de Chile y que el tribunal acogió.

Qué dijo Fabián Hormazábal sobre el castigo a Javier Correa

Si bien el ‘Rayo’ no quiso profundizar en el fallo del tribunal y en la polémica que ha generado la acción de Correa, sí lanzó una potente reflexión en pocas palabras. Tras ser consultado por el tema, el lateral azul fue tajante.

“No estaba muy al tanto de la situación, pero cada acción tiene su consecuencia y es lo único que puedo decir”, lanzó Hormazábal dejando en claro que el castigo era merecido para el goleador de Macul.

Con el castigo de la Primera Sala del organismo, Correa se perderá los duelos ante Huachipato y Deportes Concepción. Los albos visitarán al conjunto acerero este domingo 6 de septiembre en el Estadio CAP, mientras que siete días después recibirán al León de Collao en el Monumental, donde una intrincada fórmula matemática les podría dar el título 35.