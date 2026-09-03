El Cacique enfrentará a los itálicos en partidos de ida y vuelta post Fiestas Patrias.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer las programaciones de las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2026, donde uno de los enfrentamientos más atractivos es entre Colo Colo y Audax Italiano.

Los dos equipos de Primera División se enfrentarán post Fiestas Patrias, instancia en que el Cacique buscará imponer su gran presente como líder de la Liga de Primera, para avanzar en este otro frente.

El cuadro popular viene de ganar el Grupo E de esta Copa Chile, mientras que los itálicos terminaron en la segunda ubicación del Grupo G, que sorpresivamente ganó Deportes Santa Cruz de la Primera B.

La ida de la llave entre Colo Colo y Audax Italiano quedó agendada para el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en estadio a confirmar, considerando que los audinos no podrán ocupar el Bicentenario de La Florida por el concierto de Robbie Williams del 27 de septiembre.

Mientras que la revancha tampoco tiene estadio confirmado, debido al cuidado especial que tendrá la cancha del Estadio Monumental tras el concierto de Romeo Santos y Prince Royce el 20 de septiembre. De todos modos, la vuelta quedó programada para el viernes 25 a las 20:00 horas.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.

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Consignar que Colo Colo y Audax Italiano midieron fuerzas el pasado fin de semana por la fecha 21 de la Liga de Primera, donde el Cacique goleó por 5-1 en Macul.

La programación de Colo Colo vs. Audax Italiano

Ida: Audax Italiano vs. Colo Colo – Martes 22 de septiembre, 20:30 horas

Vuelta: Colo Colo vs. Audax Italiano – Viernes 25 de septiembre, 20:00 horas

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En síntesis