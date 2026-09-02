La polémica que remece a Crystal Palace tras el fichaje de Darío Osorio: “Merecen respeto”

Dario Osorio tuvo su primer día de entrenamiento en Crystal Palace, en un clima enrarecido por la fallida venta de su máxima figura.

Mientras todo el fútbol chileno celebra el fichaje de Darío Osorio en el Crystal Palace tras una operación que supera los 30 millones de euros, en la interna del conjunto londinense también se viven momentos complicados tras el cierre del mercado de pases en Inglaterra.

Tras una intensa jornada de traspasos, el denominado Deadline Day desató una fuerte polémica en los ‘Eagles’. Y es que mientras el atacante chileno daba sus primeros pasos en Selhurst Park, la directiva Palace rechazaba de manera tajante la oferta que presentó Liverpool por el goleador Ismaïla Sarr, provocando uuna fuerte polémica.

El senegalés fue el máximo goleador del equipo durante la temporada pasada estuvo muy cerca de partir a Liverpool. Sin embargo, en el south London no estaban dispuestos a perder a otra de sus principales figuras. En los últimos años, el Palace ha visto partir a varios de sus jugadores más destacados, por lo que la dirigencia decidió cerrar la puerta a una eventual salida de Sarr pese al fuerte interés de los ‘Reds’.

Darío Osorio ya tiene nuevo equipo en Europa.

“Los jugadores africanos merecen respeto”

La negativa a dejar salir a Sarr provocó una reacción inmediata y sin precedentes. Este miércoles, el representante del futbolista, Diomansy Kamara, emitió un durísimo comunicado donde exige que “los jugadores africanos merecen respeto”.

“Tenemos que salir de esta lógica en la que el jugador africano a veces da la sensación de ser solo una mercancía: lo compras, le pones precio, negocias su futuro y, con demasiada frecuencia, tu voluntad parece quedar en segundo plano”, disparó el agente.

Publicidad

Ismaïla Sarr es la gran figura del Palace. El club se negó a venderlo al Liverpool (Getty Images).

“Nuestros jugadores africanos merecen respeto. Respeto a su trabajo. Respeto a su trayectoria. Respeto a sus ambiciones. Respeto a sus opiniones. Un traspaso no debería ser solo cuestión de dos clubes y números. Detrás de cada contrato hay un hombre, una carrera, sueños y decisiones de vida”, agregó.

Así, el oriundo de Hijuelas se integra a los ‘Eagles’ en medio de un clima agitado, donde el Palace no solo deberá gestionar el descontento de una de sus figuras principales, sino también asegurar la cohesión de un proyecto deportivo que arranca la temporada con la Premier League y Europa League en el horizonte.

Publicidad

En síntesis…