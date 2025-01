La teleserie de Maximiliano Falcón en Colo Colo todavía no tiene fecha de término y el jugador aún no se presenta a la pretemporada del Cacique, quienes se encuentran en Montevideo afrontando el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’.

Uno que esquivó las preguntas tras el empate 1-1 entre el Cacique y Peñarol en el día de ayer fue Arturo Vidal, quien no se lo mandó a decir con nadie al Peluca después de todo lo que se ha generado por su rebeldía de presentarse a entrenar.

El King le dejó recado a Peluca. | Foto: Photosport

En conversación con la prensa apostada, el ex jugador de la Juventus y el Bayern Múnich, entre otros equipos, aseguró que “No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado. Creo que es un tema delicado y que afecta mucho”.

“Me hubiese gustado que esté acá, tiene contrato, pero no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros y la institución. Lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan”, complementó.

En el cierre, Vidal sube el tono y asegura que existe molestia: “Ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de que pueda salir a otro equipo, si es lo que él quiere. Si no está acá, por algo es. Nos tiene molestos, no se puede aguantar más, pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente y queremos cumplirle a la gente. Los que estemos acá, a dejar la vida por Colo Colo”, remató.

¿Colo Colo vs. Racing Club?

Colo Colo podría enfrentar a Racing Club de Avellaneda este sábado 18 de enero en el estadio Monumental, compromiso que fue anunciado por Disney+, pero todavía no hay una confirmación oficial por parte del club.