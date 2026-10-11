El capitán de Colo Colo volvió a poner sobre la mesa su renovación en el Estadio Monumental y le lanzó una fuerte frase a Aníbal Mosa.

La dura derrota por 5-2 de Colo Colo ante Coquimbo Unido no sólo encendió la alarma en la lucha por el título, sino que también volvió a poner sobre la mesa el futuro contractual de Arturo Vidal. Tras la caída, el King se refirió a su continuidad en el Estadio Monumental y reconoció que todavía no existen acercamientos por parte de la dirigencia de Blanco y Negro, que encabeza Aníbal Mosa.

“Por el momento no se han acercado ni hay avances, pero es un tema que no está por ahora en mi cabeza. Mi cabeza está enfocada en mejorar, en levantar la 35 y a fin de año veremos, pero ahora estoy solo enfocado en trabajar y ayudar al equipo en estos momentos que se perdió. Si es Colo Colo, ¿cómo no me va a gustar quedarme?”, expresó el ‘King’.

Vidal mete presión por su renovación en Colo Colo

Pese a insistir en que su prioridad es el presente del equipo, el mediocampista también dejó un mensaje para el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, al referirse a las condiciones en que podría darse una eventual renovación de su vínculo con el Cacique.

“Lo dije la otra vez. Un jugador que lo hace bien, que juega todos los partidos, que está en un ranking tan importante, llega sola la renovación. Sino, veré qué pasa. Mi cabeza está solo en el equipo y salir campeón”, agregó Vidal.

Pese al emplazamiento del King, desde la testera de ByN, Mosa ha sido insistente en señalar que el tema renovaciones se conversará una vez que se logren los objetivos y se planifique la próxima temporada. En esa línea, cabe señalar que Vidal es el sueldo más alto de la planilla de Colo Colo con un salario que supera los 100 millones de pesos mensuales.