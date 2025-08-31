Colo Colo se quedó con el Superclásico 198 ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Con solitario gol de Vicente Pizarro, el equipo de la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, logró sacar la tarea adelante e imponerse a los azules por 1 a 0.

Sin embargo, el encuentro quedó también bastante marcado por la expulsión de Franco Calderón, quien tras una entrada precisamente sobre el autor del gol de la jornada, vio la cartulina roja en el minuto 31′ por parte del juez Cristián Garay.

Una vez finalizado el encuentro tras el triunfo albo, el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports comenzó a analizar el encuentro bajo la lupa del exgolero azul Johnny Herrera.

“Siempre pasa algo, yo creo que la expulsión, si el árbitro ponía amarilla no pasaba nada”, comenzó diciendo el exmeta e ídolo del cuadro universitario.

“Lamentable porque queríamos ver otro tipo de partido. Son cosas que pasan, siempre pasa algo. Colo Colo hizo un planteamiento medio defensivo, presionaba a ratos, la U en lo suyo, con el correr del partido, sale Vidal, entra Aquino y cambia el partido”, remarcó el “Samurai Azul”.

Finalmente, remató su análisis diciendo: “(Colo Colo) Marcó diferencia con ese cambio. No es fácil jugar 70 min con un jugador menos”.

Colo Colo le ganó el Superclásico a la Universidad de Chile (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U. de Chile?

Colo Colo y Universidad de Chile ahora se medirán por la Supercopa pendiente desde hace meses. ¿Cuándo? el domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en Santa Laura.