En Colo Colo preparan una interesante oferta para retener al técnico argentino de cara a la Copa Libertadores 2027.

En Colo Colo han comenzado a inquietarse ante el interés que ha despertado el entrenador Fernando Ortiz en todo el continente, pues en las últimas horas se supo de una potente oferta de México y también el deseo de Racing de Avellaneda.

Si bien en la última semana acercaron posturas el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, con el propio técnico argentino para intentar abrochar una continuidad para la próxima temporada, ahora tendrán que acelerar las gestiones.

La dirigencia alba quería resolver esta situación apenas logren el título en la Liga de Primera 2026, lo que podría concretarse el próximo domingo en la visita a Ñublense en Chillán.

Considerando aquello y las presiones desde el extranjero, en ByN están preparando una oferta más que llamativa, que incluye un aumento salarial, cláusula de salida y revisión de contrato.

La propuesta de Colo Colo a Fernando Ortiz

Según la información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, Colo Colo le ofrecería 1,5 millones de dólares con contrato por dos años, con una cláusula en caso que quiera partir del Estadio Monumental.

Además, incluiría una revisión al término del primer año de esta extensión, tal como se contemplaba en junio en su actual vínculo.

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Fernando Ortiz deberá analizar la propuesta de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Cabe recordar que actualmente el estratega de 48 años gana cerca de un millón de dólares a repartir con todo su cuerpo técnico, por lo que la nueva apuesta cosidera un aumento de 500 mil de la divisa estadounidense.